حظك اليوم الجمعة 28-8-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب، يتميز بحبه للسيطرة على الآخرين، كما أنه يتميز بشخصية عامة، ولا يكشف عن نفسه بسهولة.

وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على إدارة الأزمات وتستفيد من خبراتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويجعلك ذلك تتمتع بطاقة عاطفية تقربك ممن حولك.

ومن أشهر مواليد برج العقرب الفنان العالمي ليوناردو دي كابريو والذي يوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.