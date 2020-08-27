حظك اليوم الخميس 27-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يتسم بالذكاء وخفة الظل، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

اليوم قد يدعمك صديق بنصائح مخلصة فتحقق فائدة ويزداد نفوذك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بأوقات هانئة تجمعك بالأصدقاء والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرج يوسف شاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.