حظك اليوم الخميس 27-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت يتسم بالكرم ومن أبرز عيوبه الكسل، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل والفلك ينصحك اليوم بمضاعفة التركيز واليقظة وعليك بتنظيم أولوياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقاوم التوتر ولا تدعه يتحكم في تصرفاتك وتعاملاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان عادل أدهم، ويوافق تاريخ ميلاده 8 مارس.