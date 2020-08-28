حظك اليوم الجمعة 28-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف برج القوس بالكرم الزائد الذي يصل إلى حد الإسراف، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني والأولوية اليوم لمحاولة مضاعفة تركيزك ومن المهم أن تعمل بدقة وتعتني بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

قد تميل للتشوش وعليك أن تصبر وتتأنى في أقوالك حفاظا على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.