حظك اليوم الجمعة 28-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يتملك مولود برج الجدي شخصية قوية، كما يتميز بالتزامه في المواعيد، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تبدو اليوم مقنعا وتمدك الأفلاك بالعزيمة وبالإرادة القوية.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تستفيد اليوم من الظروف المتاحة وتطوعها لصالحك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الراحل كمال الشناوي الذي يوافق تاريخ ميلاده 26 ديسمبر.