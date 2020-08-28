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حظك اليوم الجمعة 28-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:26 ص | الجمعة 28 أغسطس 2020
برج الدلو

برج الدلو

يتصف مولود برج الدلو بتقلب المزاج، الأمر الذي يؤدي إلى العديد من الضغوط وتوتر علاقاته بالمحيطين، كما أنه يتمسك بوجهة نظره وتعد هذه الصفات من أبرز عيوبه.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الحياة ليست سهلة وعليك أن تعد نفسك للهجوم أو للدفاع.. وكن مستعدا للتخطيط ولإعادة حساباتك في سرية!

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم ألا تبالغ في انفعالاتك وحاول أن تلزم الهدوء واستمع للآخرين أكثر مما تتكلم.

 

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب لويس سواريز، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يناير.

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