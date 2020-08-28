حظك اليوم الجمعة 28-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

تتصف امرأة برج الحوت بعدم قدرتها على التمكن من ضبط النفس، الأمر الذي يؤثر عليها في مختلف الأمور الحياتية وخاصة العمل.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يساعدك اليوم على التصرف بحكمة واقتدار وتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والعقبات.. يمكنك اليوم أن تظهر ثقة بالنفس، وتبدو أقوى مما تعتقد وتنفعك مرونتك في التأثير فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، ويوافق تاريخ ميلادها 22 فبراير.