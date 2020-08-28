أبو اليزيد: نقابة الموسيقيين لا تطارد مطربي المهرجانات

قال المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، إن العمل النقابي ليس دوره مطاردة الخارجين على القانون، وإنما الحفاظ على مصالح أعضاء الجمعية العمومية من مطربين وعازفين داخل جمهورية مصر العربية وهو نطاق عمل النقابة.

وأشار المايسترو، أنه بعدما تردد مؤخرا عبر عدد من المواقع الصحفية عن مطاردة نقابة المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات ومنعهم من العمل، نود أن نشير إلى أن العمل النقابي لا يتطلب مثل هذه الأمور وليست من صميم عملنا، حيث إن النقابة ليست جهة منع أو مطاردة وإنما هي جهة تمنح العضوية أو التصاريح لمزاولة المهنة بفروعها المختلفة سواء كان الحاصل على العضوية أو التصريح عازفا أو مطربا.

وأضاف أن المنع مصدره الأساسي هو القانون ويسري على كل من يزاول المهنة بدون الحصول على تصريح وجميع من لا يحمل كارنيه نقابة الموسيقيين، وهذا القرار طبقاً للمادتين 5 و5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978.

وأكد وكيل النقابة أنها تعمل وفق لائحة وقانون يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة أو مكتسب للعضوية عاملا كان أو منتسبا، وتلك هي القواعد والشروط لممارسة المهنة، وبناء عليه يحظر القانون على أي منشأة سياحية أو أي فرد يقيم حفلا أن يستقدم أحدا لتقديم فقرة فنية دون استيفاء الشروط الواجبة قانونا، وماعلينا سوى إبلاغ الجهات المختصة عن أي مخالفة عن طريق مندوبينا واللجان الفرعية المنتشرة في كل المحافظات.