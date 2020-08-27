نقابة الموسيقيين التونسية تلغي حفل شاكوش.. احتراما لهاني شاكر

أعلنت النقابة العامة للمهن الموسيقية بتونس، برئاسة ماهر الهمامي، إلغاء الحفل الغنائي الخاص بمطربي المهرجانات من بينهم حسن شاكوش وحمو بيكا، استجابة واحترام لقرارات نقابة المهن الموسيقية والفنان هاني شاكر.

وأكد الدكتور أحمد أبو المجد، عضو مجلس إدارة النقابة العامة، في بيان، أن القرار جاء فى إطار الترابط الوثيق والتحرك الجاد والكامل من مجلس نقابة مصر برئاسة الفنان هاني شاكر مع نقابات المهن الموسيقية على مستوى بلدان العالم والوطن العربي .

وأضاف "أبو المجد"، أن القرار جاء بعد الاتصال الهاتفي والتنسيق بين رئيس نقابة تونس ماهر الهمامى والفنان هاني شاكر، حيث أكدت نقابة تونس احترام قرارات مصر.