3 شوارع جديدة جار دراسة ضمها في خطة إقامة محور الفردوس

أكد مصدر بمحافظة القاهرة، أنه جارٍ دراسة مقترح بتطوير شوارع أخرى مثل شوارع سعيد قنصوة، وأحمد بن هلال، والظاهر برقوق بنطاق حي منشأة ناصر، أسوة بشوارع الطيران والغفير وصلاح سالم في إطار إقامة محور الفردوس ولكن لم يتحدد بعد حجم الجزء الذي ستتم إزالته من المقابر بما لا يؤثر على المقابر.

جهاز تعمير القاهرة الكبرى يقوم بتوسعة طريق صلاح سالم

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن أعمال توسعة طريق صلاح سالم وإقامة محور الفردوس بنطاق حي منشأة ناصر تتم بواسطة جهاز تعمير القاهرة الكبرى، حيث تتم أعمال التوسعة بشوارع صلاح سالم والطيران والغفير بإزالة الأسوار الخارجية للمقابر علاوة على إزالة عقارات ومخازن بشارع الطيران.

وأوضح أنه سيتم إضافة حارتين جديدتين لطريق صلاح سالم وتوسعة شارع الغفير لوقوعه في خط سير أعمال تطوير وإقامة محور الفردوس وفق مخطط تطوير الطرق غرب العاصمة.

يذكر أنه جار إزالة 243 عقارا وورشة بشارع الطيران بمنشأة ناصر ضمن أعمال إقامة محور الفردوس الجديد لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة، حيث يبدأ المحور من مخرج نفق أبوحشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد، مارا ومتقاطعاً سطحياً مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد ، ثم شارع أحمد سعيد، متقاطعاً مع شارع العباسية وشارع السرجاني وميدان تاكي وميدان الفردوس أسفل كوبري الفردوس، مارا بطريق صلاح سالم، ثم محور الأتوستراد، مارا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر، حتى كوبري إعمار وامتداد محور المشير.