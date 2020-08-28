انتهاء تطوير محيط مشروع العائلة المقدسة تزامنا مع احتفالات اكتوبر

أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه جار العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالمناطق المحيطة بمسارات العائلة المقدسة فى المحافظات الثمانية المرتبطة بالمسار من البحيرة والقاهرة والمنيا وأسيوط وغيرهم خلال الأيام المقبلة وتحديدا فى غضون احتفالات انتصارات شهر أكتوبر المقبل تمهيداً لإقامة إحتفالية تليق بمشروع احياء مسار العائلة المقدسة.

واضاف المصدر لـ"الوطن" أنه يتم عقد اجتماع دورى عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة تطورات نقاط المسار الـ25 بالمحافظات اولا باول وتذليل العراقيل بمشاركة سكرتيرى عموم المحافظات و نواب المحافظين وممثلين لوزارة السياحة والآثار والكنيسة القبطية ومجلس الوزراء وجهاز التنسيق الحضارى.

وأشار إلى وجود تعليمات من وزير التنمية المحلية للمحافظين بإلتغلب على أي روتين أو تحديات تقف أمام الإنتهاء من أعمال البنية التحتية فى تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة نظراً للأهمية الدينية والتاريخية لمسار رحلة العائلة المقدسة.ولفت إلى وجود متابعة مستمرة من رئيس الوزراء لإنجاز المشروع بشكل يبرز الوجه الحضارى لمصر واحياء السياحة الدينية.