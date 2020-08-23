بـ"الأسود والأصفر والأزرق".. الأهرامات تزين شعار رحلة العائلة المقدسة بمصر

شعار واحد بنسختين، إحدهما باللون الأسود، والأخرى ملونة باللونين الأزرق والأصفر.. هو شعار رحلة العائلة المقدسة في مصر الذي أقره البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كشعار رسمي سيستخدم في لافتات مشروع "إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر".

ويظهر في خلفية الشعار أهرامات مصر الثلاثة: خوفو وخفرع ومنقرع، ويظهر أمامها مشهد يرمز إلى رحلة السيد المسيح والسيدة العذراء بعد فرارهما من هيرودس فى فلسطين والاتجاه إلى مصر والاحتماء بها، وهي الرحلة التي باركت أرض مصر من العريش حتى أسيوط، واستغرقت الرحلة 3 سنوات و6 أشهر و10 أيام.

واعتمد البابا الشعار بنسختيه: "شعار ذات اللون الواحد والخاص باللافتات المرورية وأساليب الطباعة منخفضة التكاليف وماكينات التصوير وتقنيات الحفر المختلفة، والآخر هو شعار ذات اللونين والذي سيتم استخدامه في باقي التطبيقات مثل الطباعة الملونة بجميع أنواعها ومواقع التواصل الاجتماعي وجميع الاستخدامات الرقمية وعلي الإنترنت".

وشمل مسار رحلة العائلة المقدسة في أرض مصر 25 محطة على 3 مراحل الأولى: تضمنت العريش والفرما وتل بسطا ومسطرد وبلبيس وسمنود وسخا ووادي النطرون، والثانية: تضمنت المطرية وعين شمس، وباب زويلة، ومصر القديمة حيث كنيسة أبى سرجة الأثرية المعروفة باسم الشهيدين سرجيوس وواخيس، ثم ركبت مركب نيلي للمعادي، والثالثة: بدأت بمدنية منف ثم البهنسا ثم إلى جبل الطير ثم الأشمونين واتجهوا لديروط بأسيوط فالقوصية فدير المحرق عند جبل قسقام ثم انتهت الرحلة في جبل درنكة.

وكل الأماكن التي استقروا بها أقيمت عليها فيما بعد آثار سواء أديرة أم كنائس، وتعتبر مناطق جذب سياحي.

وتسعى الدولة لضم هذا المسار للتراث العالمي في اليونسكو، خاصة أنّه يضم كثيرا من الأديرة والكنائس القديمة وآبار المياه ومخطوطات وأيقونات مهمة.

كان دير المحرق من أهم محطات مسار العائلة، وقضوا به 6 أشهر و10 أيام وأسسوا أول كنيسة في مصر والعالم، والآن به دير العذراء وبقايا الكنيسة الأثرية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد دخول العائلة المقدسة مصر في الأول من يونيو من كل عام، كما اعتبر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان مسار العائلة المقدسة في مصر حج مسيحي.

وحرص العديد من المسيحيين حول العالم على زيارة مصر خلال الأعوام الماضية في إطار "الحج الديني"، لتتبع خطى "العائلة المقدسة" في مصر التي قال عنها المسيح "مبارك شعبي مصر".

وأطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تطبيق خاص بمسار العائلة المقدسة، ويمكن لراغبي زيارة المسار من خلاله التعرف على كل التفاصيل الخاصة به، ويحمل التطبيق اسم (The Holy Family Egypt).

ومن جانبه، كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أكد الاتفاق على جميع بنود مسار العائلة المقدسة في المحافظات الثماني المعنية، وتقديم الدعم المادي المطلوب خلال الفترة الماضية، والاتفاق مع هيئة التنسيق الحضاري بالقاهرة على المفردات الفنية من لافتات وشعارات وأسلوب تطويرها بما يحقق وحدة التنسيق والتطوير بشكل يتفق مع الأهداف الدينية والسياحية والتراثية لهذا المشروع المهم، مشيرًا إلى المتابعة بصورة دورية لنتائج الاجتماعات التي تعقدها اللجنة التنسيقية لمتابعة المشروع والتي يشارك فيها بحضور عدد من قيادات الوزارة ومشاركة سكرتيري عموم المحافظات الثماني التي تمر بها نقاط المسار الـ25 ونواب المحافظين وممثلين لوزارة السياحة والآثار والكنيسة القبطية ومجلس الوزراء وجهاز التنسيق الحضاري ومجلس النواب.

ووجّه وزير التنمية المحلية في تصريحات الجهات المعنية في المشروع بالمحافظات بالانتهاء من أعمال البنية التحتية في أقرب وقت، لافتًا إلى أن وزارة السياحة والآثار تعد المخطط الاستثماري للمشروع، وبدء الإعداد لبرامج الترويج للمشروع القومي الذي يحظى بتوجيه ودعم من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.