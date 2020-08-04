التنمية المحلية: افتتاح تطوير مسار العائلة المقدسة أكتوبر المقبل

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن تطوير نقاط مسار العائلة المقدسة هدية مصر للعالم وحجاج العالم أجمع، لافتا إلى أن مسار العائلة المقدسة يتكون من 25 نقطة، كل نقطة تحتوي على خدمات لوجستية وللإقامة والممرات والمناطق المحيطة بها.

وأضاف "قاسم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أنه سيتم تطوير الممشى الخاص بكنيسة السيدة العذراء بالمعادي، كما سيتم تطوير النقاط المتواجدة بالمحافظات المختلفة، موضحا أنه سيتم افتتاح المسار مطلع أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن كل أجهزة الدولة تعمل على قدم وساق لتطوير المسار، بما فيها السفراء بالخارج، مؤكدا على أن أي عقبة لمشروع التطوير يتم التدخل المباشر لتذليل تلك العقبة سواء لوجستية أو البنية التحتية، "بتترفع السماعة في ساعتها ويتم التواصل والتنسيق مع الأجهزة المعنية ونقولهم كملوا حضراتكم كملوا شغلكم بالشكل اللي يساعدكم".