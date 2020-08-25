النيل يسجل أعلى مستوى له في السودان منذ 100 سنة

سجل منسوب النيل الأزرق بالعاصمة السودانية الخرطوم، أعلى مستوى له منذ أكثر من قرن من الزمان بوصوله لـ17 مترا و32 سم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وكان أعلى ارتفاع سجل في الخرطوم منذ بدء تسجيل مناسيب النيل، قبل أكثر من 100 عام، حدث في العام الماضي في اليوم الأول من سبتمبر 2019، وبلغ 17.26 مترا، فيما سجل فيضان 1946 الشهير الذي أحدث خسائر فادحة في البلاد ارتفاعا بلغ 17.14 مترا، أي أقل من مستوى اليوم بـ18 سنتيمترا.

وعزّا مصدر في وزارة الري ارتفاع المنسوب في الخرطوم، لزيادة معدل الأمطار في الهضبة الاثيوبية خلال الأيام القليلة الماضية، إضافة لضيق مجرى النهر في المناطق الحضرية بسبب التوسع العمراني.

ودعا المصدر، المواطنين على امتداد ضفاف النيلين والنيل الرئيسي لاتخاذ أقصى درجات الحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، موضحا أنّ وكيل الوزارة والأجهزة الفنية المختصة تراقب الموقف على مدار من غرفة عمليات مركزية في الوزارة.

وبلغ منسوب النيل الرئيسي اليوم 16.27 سم بارتفاع 12 سم عن أمس، وارتفاع 1.15 سم عن العام الماضي، فيما بلغ منسوب نهر عطبره اليوم 15.72 سم بارتفاع 15 سم عن أمس وارتفاع 1.62 سم عن العام الماضي.