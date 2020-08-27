ريهام سعيد بعد حكم حبس سما المصري: كل واحد غلط فيا هاياخد عقابه

بعد فترة من الصمت، علقت الإعلامية ريهام سعيد على قرار حبس سما المصري عامًا، وتغريمها 100 ألف جنيه، في قضية سبها.

وكتبت "سعيد" عبر "إنستجرام"، قائلة "سبحان الله السنة إللي فاتت زي النهاردة استقبلت خبر وقفي من المجلس الأعلى للإعلام بصدمة، لأني معملتش حاجه في حياتي أهم من مساعدة مرضى السمنة، ونصيحتي كانت من خوفي عليهم، لأن أنا مريضة سمنة، وأخدت وعد إن كل واحد بيعاني هايتعالج، فحتي لو كلامي قاسي يبقي عشان يقبلوا على العلاج اللي تعبت أوي عشان أخليه بالمجان، حتي خارج التبرعات".

وأضافت "ناس كتير اتخلت عني، كانت بتعرفني فقط لشهرتي، راحوا والأقنعة اترفعت، واتصدمت في ناس كتير أوي ماشافوش مني غير كل خير ده غير الإهانة والسب".

وذكرت "بعد سنة، النهاردة يتفك الوقف، واللي مش عايزني اشتغل اتطرد شر طردة، و المجلس الأعلى اتحل، وسما أخدت حكم، واللي كانوا بيعملوا فيديوهات ضدي حالتهم كرب واعتذروا في أقل من سنة، ولسه كل واحد غلط فيه فاكر إني طنشت هاياخد عقابه، لأن ده حقي وسمعتي وسمعة أولادي اللي تعبت فيهم أوي، وضيعت عمري، رجع الحق عشان ربنا عادل وعظيم وكريم، واللي عند ربنا مابيروحش. بشكرك يا رب".