حكيم يشوق جمهوره لكليب "صحاب أونطة" ببوستر جديد

شوّق المطرب حكيم عبر حسابه على انستجرام الجمهور لكليبه الجديد "صحاب أونطة"، ونشر حكيم أول بوستر للكليب وهو داخل البحر، معلقا "صحاب أونطة.. قريبا".

أغنية "صحاب أونطة"، كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدي ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم نانسي إبراهيم، وإخراج حسام الحسيني.