11 شرطا لترخيص المقاهي ومحال الفول والطعمية والشاورما والبيتزا والمشويات

وضعت اللجنة العليا للتراخيص، برئاسة وزير التنمية المحلية، مُسودة للاشتراطات الخاصة بالمحال العامة والتي سيتم على أساسها إصدار التراخيص الخاصة بها، أو غلق المحل وسحب الرخصة في حالة عدم الالتزام بها.

وتضمنت مسودة الاشتراطات الخاصة بـ"المقاهي" ومطاعم "المأكولات البحرية" و"الوجبات السريعة" و"المشويات" و"الفطائر والبيتزا" و"الأكل الشعبي فول وطعمية" و"ساندويشات الشاورمة"، عددا من الاشتراطات المهمة أبرزها يراعي تخزين المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال في أماكن منفصلة، وشهادات للعاملين بخلوهم من أي أمراض معدية.

وإلى نص مسودة الاشتراطات:

1 - يجب أن تحفظ الحوائط والأسقف وجميع أجزاء المنشأة ومحتوياتها من آلات وأوعية وأجهزة وغيرها سليمة ونظيفة على الدوام وإصلاح ما يتلف منها أولا بأول وتغسل الأرضيات جيدا وأن تكون مستوية ونظيفة.

2 -على المنشأة توفير المرافق العامة (المورد المائي – التجهيزات الصحية – أعمال الصرف – النظافة العامة والشخصية).

3 - يجب على المنشأة عدم إلقاء فضلات المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار والمواد الخطرة على الأرض أو الممرات ويتم التخلص منها أولاً بأول بطريقة آمنة طبقا لاحتياطات السلامة المناسبة.

4- ضرورة إعداد مداخل ومخارج للطوارئ على أن تكون الطرق المؤدية للمواقع تتناسب مع عدد العاملين مع تزويدها بالإشارات ووسائل الإضاءة المناسبة طبقا لخطة الطوارئ الخاصة بالمنشأة. وإنشاء سجل لصيانة أجهزة وأدوات إنذار وإطفاء الحريق.

5 - مراعاة أن تكون جميع مكونات المنشأة من مواد مقاومة أو مؤخرة للحريق كلما أمكن ذلك وأن تكون الأبواب سهلة الفتح وتفتح للخارج.

6 - تلتزم إدارة المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعاملين بها عند وقوع الكارثة.

7 - يجب عند تركيب الكابلات والأسلاك الكهربائية أن تكون مناسبة وملائمة وذات كفاءة عالية وبعيدة عن أي مصدر للحرارة أو الرطوبة أو خطر خدش العازل بها وداخل مواسير معزولة، ومراعاة الفحص الدوري على جميع الكابلات والأسلاك والتوصيلات الكهربائية لمنع حدوث أي ماس كهربائي لتلافى حدوث أية أخطار مفاجئة مثل الحريق والصعق بالكهرباء.

8 - على صاحب العمل توفير وسائل الإسعاف الطبية للعاملين في أماكن العمل بما يتناسب مع طبيعة العمل وعدد العاملين بها مع حفظها بصندوق يوضع فى مكان ظاهر وآمن وبحيث يكون في متناول العاملين.

9 - نظافة تامة خاصة خلو الأرضيات من المخلفات والعوائق والمواد اللزجة التي تسبب التزحلق مع توفير كافة المرافق الصحية اللازمة لاستخدام العمل طبقاً لما تنص عليه قوانين التراخيص مع ضرورة حصول العاملين في تجهيز وطهو وعرض المواد الغذائية على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.

10 - يراعى تخزين المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال في أماكن منفصلة مع اتخاذ الاحتياطات المناسبة للوقاية من أخطارها.

11 - تهوية مكان العمل بزيادة عدد الفتحات فى الحوائط والأسقف ويراعى مرور الهواء البارد من خلال فتحات من أسفل مكان العمل إلى العمال ثم إلى الأسطح الساخنة ثم إلى فتحات الخروج العلوية.