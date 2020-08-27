مسودة اشتراطات "المخابز": شهادات بخلو العاملين من الأمراض المعدية

وضعت اللجنة العليا للتراخيص، برئاسة وزير التنمية المحلية، مُسودة للاشتراطات الخاصة بالمحال العامة والتي سيتم علي أساسها اصدار التراخيص الخاصة بها، أو غلق المحل وسحب الرخصة في حالة عدم الالتزام بها.

وتضمنت مسودة الاشتراطات الخاصة بـ"مخبز الأفران وبيع اللحوم المجمدة" عددا من الاشتراطات المهمة أبرزها أن تكون هناك عوامل الإطفاء المناسبة التي يقرها الدفاع المدني، وتلتزم المنشأة بتوفير كافة المرافق الصحية مع ضرورة حصول العاملين على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.

وإلى نص مسودة الاشتراطات..

1- يجب توافر الاشتراطات العامة للمحال العامة.

2- مراعاة أن تكون جميع مكونات المنشأة من مواد مقاومة أو مؤخرة للحريق كلما أمكن ذلك.

3- على المنشأة توفير المرافق العامة (المورد المائي – التجهيزات الصحية – أعمال الصرف – النظافة العامة والشخصية).

4- تلتزم المنشأة بتوفير كافة المرافق الصحية مع ضرورة حصول العاملين على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.

5- يجبان تكون مساحة المحل كافية.

6- يجبان تكون الأرضيات مستويه وبها أماكن مخصصة لاستقبال العملاء.

7- يجب أن تكون هناك تهوية طبيعية وصناعية مناسبة لمساحة المحل.

8- يجب أن تكون هناك عوامل الإطفاء المناسبة التي يقرها الدفاع المدني.

9- يجب تغطية أسلاك الكهرباء بالشكل المناسب وتأمينها مع مراعاة توزيع الأحمال على الأسلاك.

10- يجب أن يكون البلاط الداخلي للمحل من البلاط السيراميك أو العادي.

11- تلتزم المنشأة بنظافة مكان العمل نظافة تامة خاصة خلو الأرضيات من المخلفات والعوائق والمواد اللزجة التي تسبب التزحلق يجب أن تكون الممرات واسعة ولا تعيق الحركة.

12- يجب تثبيت الأرفف بشكل جيد.