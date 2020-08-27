مسودة اشتراطات محال البقالة والخضار: إجراءات لتسهيل حركة ذوي الإعاقة

وضعت اللجنة العليا للتراخيص، برئاسة وزير التنمية المحلية، مُسودة للاشتراطات الخاصة بالمحال العامة والتي سيتم على أساسها إصدار التراخيص الخاصة بها، أو غلق المحل وسحب الرخصة في حالة عدم الالتزام بها.

وتضمنت مسودة اشتراطات خاصة بمحال "البقالة" و"الميني ماركت" و"الخضاروالفاكهة"، عددا من الاشتراطات المهمة أبرزها اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسهيل حركة وتنقل ذوي الإعاقة، والالتزام بالنظافة التامة بالمكان وخلو الأرضيات من المخلفات والعوائق والمواد اللزجة التي تسبب التزحلق مع توفير أماكن لحفظ وتناول الطعام والشراب والتدخين طبقا لحجم ونشاط المحل بعيداً عن مكان العمل.

وإلى نص مسودة الاشتراطات:

1- يجب أن تحفظ الحوائط والأسقف وجميع أجزاء المحل ومحتوياتها من آلات وأوعية وأجهزة وغيرها سليمة ونظيفة على الدوام وإصلاح ما يتلف منها أولا بأول وتغسل الأرضيات جيدا وأن تكون مستوية ونظيفة.

2- على المحل توفير المرافق العامة (المورد المائي – التجهيزات الصحية – أعمال الصرف – النظافة العامة والشخصية).

3- على المحل مراعاة أعداد مكان خاص لاستبدال وخلع الملابس على أن يزود بدواليب للعاملين وخاصة الصناعات والمهن التي تؤدى إلى تلوث أجسامهم أو ملابسهم، ويجب أن تكون هناك أماكن مخصصة للاغتسال والاستحمام وعدم السماح بالخروج بملابسالعمل الملوثة من المنشأة.

4- توفير أماكن لحفظ وتناول الطعام والشراب والتدخين طبقا لحجم ونشاط المحل بعيداً عن مكان العمل.

5- على المحل اتخاذ الإجراءات التي تسهل حركة وتنقل المعاقين أثناء العمل عند إقامة المنشآت الجديدة وأن يتم إجراء التحويرات الضرورية على القائم منها.

6- يجب على المحل عدم إلقاء فضلات المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار والمواد الخطرة على الأرض أو الممرات ويتم التخلص منها أولاً بأول بطريقة آمنةطبقا لاحتياطات السلامة المناسبة.

7- مراعاة عدم تجمع القمامة والمخلفات خاصة فيالمناور والتخلص منها أولا بأول حتى لا تكون مصدر من أسباب اندلاع الحرائق معمراعاة الكشف الدورى على أجهزة التكييف المركبة في المناور وغيرها مع تركيب خوانق لهب بالمكيفات المركزية.

8- اتخاذ التدابير والاشتراطات اللازمة لوقاية العاملين بالمحل من المخاطرالفيزيائية والكيمائية مع اتخاذ التدابير اللازمة في عزل مصادر الطاقة - الكهرباء- في حالة نشوب أي حريق.

9- على صاحب العمل توفير وسائل الإسعاف الطبيةللعاملين في أماكن العمل بما يتناسب مع طبيعة العمل وعدد العاملين بها مع حفظهابصندوق يوضع فى مكان ظاهر وآمن وبحيث يكون في متناول العاملين .

10- يلتزم المحل بنظافة مكان العمل نظافة تامة خاصة خلو الأرضيات من المخلفات والعوائق والمواد اللزجة التي تسبب التزحلق مع توفير كافة المرافق الصحية اللازمة لاستخدام العمل طبقاً لما تنص عليه قوانين التراخيص مع ضرورة حصول العاملين في تجهيز وطهو وعرض المواد الغذائية على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدي.

11- يلتزم كل محل بالإبلاغ عن كل حادث جسيم يقع خلال 24 ساعة من وقوعه داخل المنشأة أما بخصوص الحوادث التي تقع خارج حدود المحل فيتم الإبلاغ عنها خلال 72 ساعة.