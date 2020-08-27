مسودة اشتراطات محال الجزارة: الالتزام بإجراءات السلامة البيولوجية

وضعت اللجنة العليا للتراخيص، برئاسة وزير التنمية المحلية، مُسودة للاشتراطات الخاصة بالمحال العامة والتي سيتم علي أساسها اصدار التراخيص الخاصة بها، أو غلق المحل وسحب الرخصة في حالة عدم الإلتزام بها.

وتضمنت مسودة الاشتراطات الخاصة بمحال "الجزارة" ، عددا من الاشتراطات المهمة أبرزها إلزام إدارة المنشأة بتوفير أدوات الوقاية الشخصية المطابقة لمواصفات، كما تلتزم إدارة المنشآت باتخاذ الإجراءات الخاصة باشتراطات السلامة البيولوجية (الحيوية)، والالتزام بنظافة مكان العمل نظافة تامة خاصة خلو الأرضيات من المخلفات.

وإلى نص مسودة الاشتراطات:

1- يجب أن تحفظ الحوائط والأسقف وجميع أجزاء المنشأة ومحتوياتها من آلات وأوعية وأجهزة وغيرها سليمة ونظيفة على الدوام وإصلاح ما يتلف منها أولا بأول وتغسل الأرضيات جيدا وأن تكون مستوية ونظيفة.

2- على المنشأة توفير المرافق العامة (المورد المائي – التجهيزات الصحية – أعمال الصرف – النظافة العامة والشخصية).

3- تلتزم إدارة المنشآت باتخاذ الإجراءات الخاصة باشتراطات السلامة البيولوجية (الحيوية) لوقاية العاملين من العدوى والإصابة بالأمراض نتيجة للتعرض في بيئة العمل الى الملوثات البيولوجية مثل (الفيروسات والفطريات والبكتيريا والطفيليات والحشرات الناقلة والمسببة للعديد من الأمراض).

4- تلتزم المنشأة بنظافة مكان العمل نظافة تامة خاصة خلو الأرضيات من المخلفات والعوائق والمواد اللزجة التي تسبب التزحلق مع توفير كافة المرافق الصحية اللازمة لاستخدام العمل طبقاً لما تنص عليه قوانين التراخيص مع ضرورة حصول العاملين في تجهيز وعرض المواد الغذائية على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية

5- على إدارة المنشأة توفير مهمات الوقاية الشخصية المطابقة لمواصفات.

6- على صاحب العمل توفير وسائل الإسعاف الطبية للعاملين في أماكن العمل بما يتناسب مع طبيعة العمل وعدد العاملين بها مع حفظها بصندوق يوضع فى مكان ظاهر وآمن وبحيث يكون في متناول العاملين .

7- يجب عند تركيب الكابلات والأسلاك الكهربائية أن تكون مناسبة وملائمة وذات كفاءة عالية وبعيدة عن أي مصدر للحرارة أو الرطوبة أو خطر خدش العازل بها وداخل مواسير معزولة .

9- يجب أن يكون القائمين بتركيب وإصلاح وصيانة هذه الأجهزة والآلات والتوصيلات الكهربائية على درجة عالية من التدريب والمهارة وألا تجري إصلاحات أو تركيبات إلا بعد توصيلها بالأرض والتأكد من عدم مرور تيار كهربائي.

10- يجب عند استعمال أي جهاز أو آلة كهربائية أو كابلات أو أسلاك أو أية توصيلات أو مفاتيح أن تكون من النوع المسموح باستعماله طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة محلياً وتتفق مع ظروف وطبيعة أماكن العمل بها والنشاط الذي تجري مزاولته به، كما يراعى أن تكون المفاتيح بالأماكن التي يخشى فيها من مخاطر الغازات والأتربة ومن النوع المقاوم للشرر.

11- يجب مراعاة الفحص الدوري على جميع الكابلات والأسلاك والتوصيلات الكهربائية لمنع حدوث أي ماس كهربائي لتلافى حدوث أية أخطار مفاجئة مثل الحريق والصعق بالكهرباء.

12- يجب استعمال التوصيلة الأرضية بالنسبة للأجهزة والمعدات المستوردة والمصنعة محلياً دون إهمالها أو تركها.

13- يجب التأكد من أن الجهاز أو الآلة موصلة بطريقة آمنة وسليمة ومطابقة للمواصفات الفنية لها.

14- يجب تزويد جميع الآلات والمعدات والأدوات التي تعمل بالكهرباء بمفاتيح لقطع التيار على أن تكون هذه المفاتيح معزولة وآمنة ومناسبة لطبيعة العمل بمواقعه المختلفة وفى أماكن ظاهرة حتى يمكن الوصول إليها بسهولة خاصة فى حالة الطوارئ .