الإسكندرية تستجيب لـ"مساء dmc" وتتحرك للتعامل مع عقارات مهددة

أعلن الإعلامي رامي رضوان، استجابة محافظة الإسكندرية لشكوى برنامجه "مساء dmc"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc"، بشأن عقار مخالف في زيزينيا.

وقال "رضوان"، إن المحافظة قررت تشكيل لجنة هندسية أوصت بترميم العقارات المهددة بسبب عقار مخالف في زيزينا، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والالتزام بطلاء الواجهات.

وأضاف: "الأمر يقتضي وجود إخلاء مؤقت إلى حين تنفيذ القرار وعملية الترميم التي ستنفذ خلال شهرين من الآن، وأتمنى من محافظة الإسكندرية سرعة التحرك في هذا الأمر لترميم الشروخ والتلفيات الموجودة".