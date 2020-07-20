محافظ الإسكندرية ينتقل إلى موقع هبوط أرضي وسقوط سيارة بمنطقة زيزينيا

انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في الساعات الأولى من فجر اليوم، إلى موقع هبوط أرضي وسقوط سيارة به بشارع محمود الديب مع شارع صالح باشا منطقة زيزينيا نطاق حي شرق، نتيجة لكسر ماسورة مياه شرب وماسورة صرف صحي بالمنطقة، وذلك لمتابعة تداعيات الموقف علي أرض الواقع.

وكلف المحافظ بنزول لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وذلك لوضع أنسب الحلول اللازمة للبدء في أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بما يضمن الحفاظ على المنشآت المجاورة وأرواح المواطنين.

وشدد علي الجهات المعنية بالتعامل الفوري مع الوضع وقطع المرافق بمنطقة الهبوط، مشددا على الجهات بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح.

جاء ذلك بحضور المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، وجميع الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظة.