كارول سماحة تغني تتر مسلسل "مدرسة الحب 3"

أعلنت المطربة كارول سماحة، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، غنائها لتتر مسلسل "مدرسة الحب 3".

وكتبت كارول "أغنية ⁧(قلبي وقع‬⁩) من مسلسل مدرسة الحب 3 على قناة OSN، كلمات سهام الشعشاع،‬⁩ وألحان ⁧‫محمد رحيم‬⁩ قريبًا".

مسلسل "مدرسة الحب 3"، بطولة جومانا مراد، ومصطفي قمر، وخالد الصاوي، وأمير كرارة، ومحمد لطفي، ومي سليم، والعمل يعد آخر أعمال الراحل فاروق الفيشاوي، ومن إخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة.