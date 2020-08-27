كارول سماحة تغني تتر مسلسل "مدرسة الحب 3"
كتب:
ياسمين محمود
11:15 م | الخميس 27 أغسطس 2020
كارولً سماحة
أعلنت المطربة كارول سماحة، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، غنائها لتتر مسلسل "مدرسة الحب 3".
وكتبت كارول "أغنية (قلبي وقع) من مسلسل مدرسة الحب 3 على قناة OSN، كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم قريبًا".
مسلسل "مدرسة الحب 3"، بطولة جومانا مراد، ومصطفي قمر، وخالد الصاوي، وأمير كرارة، ومحمد لطفي، ومي سليم، والعمل يعد آخر أعمال الراحل فاروق الفيشاوي، ومن إخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة.