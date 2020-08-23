كارول سماحة تعود إلى السوشيال ميديا بعد غياب أعقب انفجار بيروت

أعلنت المطربة اللبنانية كارول سماحة عودتها مرة أخرى لعالم السوشيال ميديا، بعد اعتزال فترة قصيرة، أعقبت انفجار بيروت.

وكتبت عبر حسابها على تويتر: "شكرا للناس على شبكة التواصل الاجتماعي اللي قدرت تسيطر على أعصابها وحافظت على احترامها ورقيها في مستوى الردود شو ما كانت ميولهم السياسية وضغوطاتهم النفسية، ‏بهيك أزمات بتكشف المستوى الفكري وبيئة كل إنسان! بعتذر...بس ما في عذر‏ إذا ما بتقدر تسيطر على أعصابك شيل التلفون من إيدك".

وكانت كارول أعلنت، عبر حسابها على تويتر، اعتزالها السوشيال ميديا فترة، بسبب الأحداث الأخيرة المؤلمة، التي أثرت عليها نفسيا.

وكتبت كارول: "بعد سلسلة أحداث مؤلمة، فاصل استراحة من شبكات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت أشبه بساحة معركة وتراشق كلام وعدم تواصل اجتماعي.. نعود إليكم قريبا".