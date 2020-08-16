بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد اعتزالها السوشيال ميديا

دعمت المخرجة بتول عرفة عبر حسابها على تويتر، المطربة كارول سماحة والتي أعلنت اعتزالها السوشيال ميديا بسبب حزنها على أحداث لبنان.

وكتبت بتول "أتفهم شعورك صديقتي الغالية ولكن من وجهة نظرى دا الوقت اللى لازم يعلى فيه صوت كل فنان وقلم كل صحفى وكلمة كل إعلامى، 14 سنة صداقة عمرى ما شفتك محبطة رغم تعبك الكبير علشان تقدمى فن مختلف يحترمه جمهورك، صوتك اللى أنا سمعته امبارح فى التليفون ممنوع أسمعه تانى بالشكل دا، يلا ورانا شغل ونجاح".

وكانت كارول أعلنت أمس اعتزالها السوشيال ميديا قائلة عبر حسابها على تويتر: "بعد سلسلة أحداث مؤلمة، فاصل استراحة من شبكات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت أشبه بساحة معركة وتراشق كلام وعدم تواصل اجتماعي.. نعود إليكم قريبا".