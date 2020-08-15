رئيس التحرير

محمود مسلم

كارول سماحة تعتزل السوشيال ميديا

كتب:

ياسمين محمود
02:34 ص | السبت 15 أغسطس 2020
كارول سماحة

كارول سماحة

أعلنت المطربة كارول سماحة، عبر حسابها بتويتر، اعتزالها السوشيال ميديا فترة، بسبب الأحداث الأخيرة المؤلمة، التي أثرت عليها نفسيا.

وكتبت كارول: "بعد سلسلة أحداث مؤلمة، فاصل استراحة من شبكات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت أشبه بساحة معركة وتراشق كلام وعدم تواصل اجتماعي.. نعود إليكم قريبا"

وحدث انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية وراح بسببه الكثير من الضحايا والمصابين.

اقرأ المزيد:

كارول سماحة: الإعلام السياسي في لبنان "مزيف"

كارول سماحة تشكر أحمد عز على دعمه لبنان أثناء عرض "علاء الدين"

كارول سماحة توجه الشكر لمصر والسعودية والدول العربية المساندة للبنان

كارول سماحة: بيروت منكوبة.. "كيف بيحطوا راسهن على المخدة ويناموا؟"