كارول سماحة تعتزل السوشيال ميديا

أعلنت المطربة كارول سماحة، عبر حسابها بتويتر، اعتزالها السوشيال ميديا فترة، بسبب الأحداث الأخيرة المؤلمة، التي أثرت عليها نفسيا.

وكتبت كارول: "بعد سلسلة أحداث مؤلمة، فاصل استراحة من شبكات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت أشبه بساحة معركة وتراشق كلام وعدم تواصل اجتماعي.. نعود إليكم قريبا"

وحدث انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية وراح بسببه الكثير من الضحايا والمصابين.