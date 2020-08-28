بعد انتشار استخدام أنرتنت الاشياء.. 6 معلومات عن التوأم الرقمى

اتجه العالم بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة لترسيخ استخدام إنترنت الأشياء (IoT)، مما تسبب في ظهور مصطلح جديد يسمى "التوأم الرقمي"، حيث أدى إنترنت الأشياء إلى تطبيق هذا المفهوم الفعال من حيث التكلفة.

وترصد الوطن فى هذا التقرير أبرز المعلومات عن التؤم الرقمى .

1 - التوأم الرقمي هو استنساخ إلكتروني لكائن حي أو آلة، يشتمل على رؤى تتعلق بالحجم والأجزاء والأداء وما إلى ذلك، ويخزن المعلومات الحالية والسابقة حول العنصر، الذي تم اكتشافه باستخدام أجهزة الاستشعار والمحركات، كما يتم إدخال هذه البيانات في النماذج التحليلية لإنتاج رؤى مهمة.

2- انتقلت تقنية التوأم الرقمي إلى ما بعد التصنيع وإلى العوالم الموحدة لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات.

3- الحصول على مكافئ رقمي يمنح علماء البيانات وخبراء تكنولوجيا المعلوماتِ الآخرين القدرةَ على تحسين عمليات النشر لتحقيق أعلى إنتاجية.

4 مفهوم التوأم الرقمي مهمًا للأعمال التجارية اليوم، كما أدت الطبيعة المتعددة الأوجه للتكنولوجيا إلى العديد من الأسئلة، أهمها هو كيف يتم تغيير الطريقة التي يعمل بها التصميم والتشغيل والتصنيع والتخطيط والمحاكاة والتنبؤ بشكل تقليدي؟

5- التوأم المادي جسر بين العالم الرقمي والعالم المادي، ويتمثل استخدامه الأساسي في تحسين أداء الأعمال، من خلال تحليل البيانات ومراقبة الأنظمة لمنع حدوث المشكلات وتفادي التوقف عن العمل.

6- يعمل التوأم الرقمى عن طريق بناء مفهوم التوأم الرقمي بحيث يمكنه الحصول على مدخلات من أجهزة استشعار تجمع المعلومات من نظير له في العالم الحقيقي. حيث يُسمح هذا للتوأم بمحاكاة الكائن المادي في الوقت الفعلي، في العملية التي تقدم رؤى حول الأداء والمشكلات المحتملة.