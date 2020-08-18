جامعة الجيزة الجديدة تطلق كلية تكنولوجيا المعلومات للعام الجامعي 2020

أطلقت جامعة الجيزة الجديدة، كلية تكنولوجيا المعلومات الجديدة، وتكون مدة الدراسة بهذا البرنامج هي 4 سنوات، ويغطي البرنامج في العامين الأول والثاني الأسس التي يحتاجها جميع طلاب تكنولوجيا المعلومات بغض النظر عن التخصص الذي يختارونه، ويعزز البرنامج في السنة الثالثة والرابعة من الدراسة التخصصات التي يرغب الطالب في متابعتها والعمل بها.

وأكدت الجامعة أنه سيتوافر للطلاب التخصص في أحد المسارات الثلاثة التالية، مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ومجال علوم الكمبيوتر، ومجال المعلوماتية الطبية الحيوية، كما أن الدراسة بالكلية تعمل على تحقيق التوازن بين الجوانب النظرية للبرنامج والجوانب العملية من خلال المحاضرات والبرامج التعليمية والدراسة المعملية والتي سيتم تقديمها للطلاب من خلال، التدريب والتأهيل للصناعات الرقمية، وندوات تعليمية لتعريف الطلاب بمصادر التعلم المتاحة عبر الإنترنت والأدوات الحديثة، ونوادي التكنولوجيا، والهاكاثون والتحديات والمسابقات الرقمية، وندوات ومحاضرات يشارك فيها قادة الصناعة الرقمية.