تأجيل دعوى صرف بدل تكنولوجيا للمحامين أسوة بالصحفيين لـ8 أكتوبر 

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بصرف بدل تكنولوجيا للمحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين على غرار بدل التكنولوجيا الممنوح للصحفيين، لجلسة 8 أكتوبر المقبل.

وقالت الدعوى، إن المطالبة بصرف بدل تكنولوجيا للمحامين يهدف إلى معايشة واقع الحياة المهنية التي يعيشونها في سبيل أداء رسالتهم النبيلة، لمشاركة السلطة السلطة القضائية في تحقيق سيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع وتفاعلًا مع ظروف الواقع المهني، وما يحتاجه المحامي من أدوات مهنية للتدريب واستخدام التقنيات الحديثة في وسائل التكنولوجيا والاتصال في التقاضي، ولمواكبة التطورات التي تشهدها البنية التشريعية والقضائية لمؤسسات العدالة في مصر.

وأقيمت الدعوى رقم 33744 لسنة 74 ق، تأسيسًا على امتناع جهات الإدارة المختلفة عن إبداء أي أسباب لمقيمي الدعوى تبرر أو تفصح عن سبب امتناعها عن إصدار القرار، والذي يعد في حقيقته تمييزًا بين أعضاء النقابات المهنية في مجابهة أعباء التطور التكنولوجي، وتخليًا عن واجبها في هذا المجال، دون توافر أي أسباب جدية تتعلق بالصالح العام تؤكد أو تثبت ضرورة واضحة وجلية وثابتة ثبوتاً قاطعاً لقيامها بمنح أعضاء نقابة بدل التكنولوجيا، وامتناعها عن منح أعضاء نقابة أخرى نفس البدل، رغم توافر كل المبررات التي تستلزم ذلك.