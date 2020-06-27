بنك أفكار لتطوير الرياضة والأنشطة للعاملين بـ"الشباب والرياضة"

في تقليد جديد وتجربة فريدة، ربما تكون الأولى من نوعها في جهة حكومية، كلف الدكتور أشرف صبحي، قيادات ديوان عام وزارة الشباب والرياضة، بتنظيم حلقات مناقشة أسبوعيا، ليترأسها الوزير بنفسه، للاستماع إلى أفكار العاملين والموظفين، ورؤاهم واقتراحاتهم، في صورة بنك أفكار لتبنيها في تطوير المنظومة الرياضية والأنشطة الشبابية، داخل كل قطاعات الوزارة ومراكز الشباب والأندية، والهيئات الرياضية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن فكرة حلقات المناقشة، جاءت من خلال عرض مجموعة من الشباب المتميز بالوزارة، تنظيم "سيمنار علمي"، مهمته مناقشة الأفكار والموضوعات الجديدة، التي تخص تطوير العمل المؤسسي بالوزارة والهيئات الشبابية والرياضية، وتطوير واستحداث المشروعات التي تقدمها الوزارة، لمختلف قطاعات النشء والشباب والرياضة، في الدولة المصرية.

وأضاف صبحي، أن من أهم الأولويات التي تعمل عليها حلقات المناقشة هي رصد أهم مشكلات العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، بما يتناسب مع استراتيجية الوزارة، التي تقوم على بناء الانسان.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة تعمل على تبني الأفكار التى تحقق تطلعات الشباب المصري، التي تأتي ضمن الرؤية التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تبنى أفكار ورؤى الشباب المصري، التي أصبحت رمزا من سمات الدولة المصرية، ولعل أبرزها مؤتمرات الشباب، التي تقام تحت رعاية القيادة السياسية.