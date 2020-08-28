استقبال أولى رحلات جاليست إير قادمة من رومانيا تقل 213 سائحا بالورود

استقبل مطار الغردقة الدولي صباح اليوم الجمعة أولى رحلات شركة جاليست اير Galistair قادمة من رومانيا وعلى متنها 213 راكبا بعد استئناف جدول رحلاتها إلى الغردقة تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية.

استقبل مسؤولو مطار الغردقة الطائرة بتقليد رش المياه واستقبال الركاب بالورود حيث كان في استقبالهم الطيار نبيل الملاح مدير المطار مع فريق العلاقات العامة وجرى تقديم كل التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء اجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

وأكد مسؤولو مطار الغردقة أنه سيتم استقبال رحلة أسبوعيا على نفس خط الطيران قادمة من رومانيا طوال فترة الموسم الصيفي، وذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين جمهورية مصر العربية وباقي دول العالم.