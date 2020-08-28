مطار الغردقة يستقبل رحلة طيران قادمة من رومانيا تقل 210 سائحين

استقبل مطار الغردقة الدولي، أمس، رحلة طيران تابعة لشركة (Galistair) قادمة من رومانيا، وعلى متنها 210 ركاب، وذلك في إطار استئناف الرحلات الجوية وعودة الحركة السياحية إلى مطار الغردقة، ومن المقرر أن تنظم الشركة رحلة جوية كل أسبوع.

وقامت شركة الخدمات الأرضية بالإعداد والتجهيز لاستقبال الرحلة فور وصولها مطار الغردقة الدولي، وقدم فريق العلاقات العامة بالمطار كل التسهيلات اللازمة وإنهاء إجراءات الوصول، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي، حفاظا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

يذكر أن الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، قام بجولة تفقدية لمطار الغردقة الدولي أول أمس الثلاثاء، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الوقائية بالمطار من كاميرات حرارية وملصقات التباعد الاجتماعي، لضمان سلامة المسافرين والعاملين، حيث يشهد مطار الغردقة توافد العديد من الرحلات السياحية القادمة من بعض الدول الأوروبية.

وخلال الجولة تفقد نائب وزير الطيران المدني، صالة السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1 والمبنى الجديد رقم 2 وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة السيور، بالإضافة إلى برج المراقبة والمهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك، وتابع الخدمات المقدمة للعملاء و توفير كل سبل الراحة وتذليل الصعوبات أمام الركاب السائحين.