صور.. مساجد البحيرة تستعد لعودة صلاة الجمعة

نفذت محافظة البحيرة، صباح اليوم، حملة موسعة لتطهير وتعقيم المساجد، في إطار استعدادات المحافظة ومديرية الأوقاف لعودة صلاة الجمعة بالمساجد، وشددت على انتظام أعمال التعقيم والتطهير بجميع المساجد التي ستشهد إقامة صلاة الجمعة وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بها، مع تحديد أماكن المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعي بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم.

وأعلنت مديرية الأوقاف بالبحيرة، استمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة بالعدوى.

وأشار الشيخ محمد العريني، وكيل وزارة أوقاف البحيرة، إلى أنه تم تنظيم عدد من اللقاءات التوعوية لأئمة المساجد، كما تم متابعة عمليات تعقيم وتطهير وتجهيز ووضع علامات التباعد بالمساجد.

وناشدت المحافظة ومديرية الأوقاف، جميع عُمّار بيوت الله بالتعاون والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المحددة حرصا على أمنهم وسلامتهم.