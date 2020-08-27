محافظ شمال سيناء يتابع عودة صلاة الجمعة في المساجد غدا

أصدر الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، توجيهاته بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لعودة صلاة الجمعة في المساجد غدا، بناء على تعليمات الدولة استعدادات مديرية الأوقاف بالمحافظة.

وأعلن المحافظ، أن الصلاة تقام في 588 مسجدا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، موضحا اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على المصلين في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا قيام الجهات المعنية بتطهير وتعقيم المساجد وتنظيم خطوط التباعد بين المصلين، مع الالتزام بالقواعد والقرارات الصادرة من وزارة الأوقاف بخصوص خطبة الجمعة من حيث الالتزام بالموعد المحدد، وافتتاح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وإغلاقها فور الصلاة وعد فتح دورات المياه أو القاعات الملحقة بالمساجد، ومتابعة التزام المصلين بارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصية ومراعاة التباعد.

ومن جانبه، أكد الشيخ محمد يونس، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، الالتزام بكافة القواعد والقرارات الصادرة من الدولة و وزارة الأوقاف و محافظ شمال سيناء، مشيرا إلى الانتهاء من تطهير وتعقيم المساجد وإعادة ترتيب وتنظيم علامات التباعد السابق وضعها لتغطى كامل مساحة المسجد.

كما شدد على عدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات أو زيارة الأضرحة وغيرها، وعدم السماح بأية مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمساجد، لافتا إلى أنه فى حالة أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذى وقعت فيه المخالفة مرة أخرى.

وقال يونس، إنه لا حرج على الإطلاق من صلاة الجمعة ظهرًا فى المنازل طوال فترة الفتح الجزئى، سواء كان ذلك تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا فى إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحى.