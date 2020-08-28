حملات لتعقيم ونظافة المساجد قبل عودة صلاة الجمعة بأسوان

نفذت مديرية أوقاف أسوان خلال الأيام الماضية، حملات مكثفة لنظافة وتعقيم المساجد استعدادًا لعودة صلاة الجمعة.

وتواصلت منذ بداية اليوم الجمعة، أعمال النظافة، قبل ساعات قليلة من عودة أول صلاة جمعة بأسوان عقب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشدت المديرية، المصلين بمساعدتها في تنفيذ خطتها واستكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.