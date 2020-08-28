الحكومة: نتحمل 50 قرشا على "رغيف العيش".. ولا مساس بـ"الشلن"

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، أنه لا توجد أي نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم، موضحة استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش.

ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير توضيح الحقائق الصادر عنه منذ قليل، قولها إن الدولة تتحمل فارق التكلفة الإنتاجية في الرغيف، والتي تصل لـ50 قرشا للرغيف الواحد.

وأشارت الوزارة إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكل معايير الجودة، مع تشديد وتطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين، ومضاعفة الغرامة حال تكرارها.

كانت الوزارة أقرت زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل إلى 1450 رغيفا بدلًا من 1250 رغيفاً، كما تم توحيد وتثبيت وزن الرغيف ليصبح 90 جراما، مع الإبقاء على القيمة الغذائية نفسها للرغيف الواحد دون أي نقصان.

وتضمنت القرارات الحفاظ على ثوابت منظومة الخبز، أهمها سعر صرف رغيف الخبز المدعم بـ5 قروش على بطاقات التموين، وكذلك المحافظة على الكميات المخصصة نفسها للمواطنين يوميا.

وأشار إعلامي الوزراء إلى توحيد الأوزان في كل أصناف الخبز "المجر، الملدن الطري، الملدن الماو"؛ لتكون جميعها ذات وزن وقطر ثابتين بغرض إحكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات بكل مخابز الجمهورية، على أن تقوم الوزارة بشن حملات متابعة ميدانية والتفتيش على كل المخابز؛ لضبط أي تلاعب.