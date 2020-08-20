التموين: خفضنا وزن رغيف الخبز لضبط المنظومة

قال محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن الدولة المصرية لا تكل في تنظيم عملية توفير الدعم للمستحقين وعلى رأسها رغيف الخبز، وأن المنظومة يتم عمل استحداث يومي لها وآخر استحداث للمنظومة هو انضباط العملية بحيث أن المواطن يحصل على حقه من الخبز بطريقة آدمية عن طريق الكارت الذكي التي توفره له الدولة، وكل مواطن له 5 أرغفة مطابقين للمواصفات وبسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

وأضاف دايرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن أحدث شيء في المنظومة هو الخلاف بين أصحاب المخابز والوزارة بخصوص تكلفة إنتاج الخبز، وقامت الوزارة بمعالجة هذا الخلاف ورفعت التكلفة لهم في مقابل الانضباط وإنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والموازين المنصوص عليها في القوانين.

وتابع، أن قرار خفض وزن رغيف الخبز سببه هو انضباط المنظومة فقط، "جميع تكاليف الإنتاج زادت في كل المجالات ومن ضمنها تكلفة إنتاج الخبز ومكوناته، فالدولة تحمل على كاهلها توفير الدعم في رغيف العيش عن طريق توفيره بالـ5 قروش، وانخفاض الوزن 10 جرامات لم يؤثر على حجم ولا مواصفات الرغيف والمواطن حقه محفوظ".

واستكمل، أن هناك 4 أنواع من الخبز، نوع واحد وزنه 110 والثلاثة الآخرين وزنهم 100 جرام، وأصبح وزنه الآن 90 جراما بحيث يحدث انضباط للمنظومة وحفظ حق المواطن من عدد الأرغفة في البطاقة التموينية الخاصة به، مؤكدا أن من يخالف إنتاج خبز ناقص الوزن سيتم إتخاذ عقوبات مشددة ضده.