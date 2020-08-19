التموين: الدولة خصصت 54 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن عدد المستفيدين من دعم منظومة الخبز 73 مليون مواطن، بواقع 20 مليون أسرة، والدولة تخصص 54 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، ويتم إنتاج 270 مليون رغيف يوميًا.

وأضاف "كمال" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، "إنه لم يتم ضبط إيقاع هذه المنظومة بالتكلفة الجديدة أو القرارات الجديدة لن يستقيم الحديث جودة وسعر وكمية للمواطن ورضا صاحب المخبز".

وأشار إلى أن ما فعلته الوزارة كان بمثابة إنقاذ للمنظومة والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في المنظومة منذ 2014، لافتا إلى أن الـ 54 مليار جنيه المخصصة للوزارة تم توظيفها بالشكل الذي يحافظ على موارد الدولة ورضا صاحب المخبز.