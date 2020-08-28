عقرب ينهي حياة طفل في حوش منزله بسوهاج

لقي طفل مصرعه بدائرة مركز طهطا في سوهاج مصرعه، إثر إصابته بلدغ عقرب داخل حوش ماشية في منزله، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى طهطا المركزي، وأخطرت النيابة.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، بورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول أحمد خالد، 14 عاما، لا يعمل ويقيم بناحية بنجا دائرة المركز، "جثة هامدة" إثر لدغ عقرب.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال والده "خالد.ف.ر" 47 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه في أثناء وجود نجله بحوش المنزل لدغه عقرب ما أدى لوفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.