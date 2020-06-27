محافظ سوهاج يحيل واقعة وفاة طفلة بلدغة عقرب للنيابة العامة

ألغى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قرار الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بإحالة واقعة وفاة طفلة بسبب لدغة عقرب بدائرة مركز المنشأة للنيابة الإدارية، وقرر المحافظ إحالة الواقعة للنيابة العامة.

والتقى محافظ سوهاج، ناجح محمد عرابي، والد الطفلة "مريم" 7 سنوات بمكتبه اليوم، وقدم المحافظ واجب العزاء لوالد الطفلة، وأكد المحافظ أن واقعة وفاة الطفلة هي محل تحقيق.

ووعد المحافظ والد الطفلة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين في الواقعة أيا كان موقعهم، مشيرا إلى أن المواطن وسلامته واهتمام الدولة بصحته ورعايته هي تعليمات واضحة من القيادة السياسية ونهج تنتهجه الدولة للحفاظ على سلامة المواطن ورعايته سواء كانت صحية أو اجتماعية.

ونشر والد الطفلة مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اتهم فيه عدد من المستشفيات بالإهمال في علاج ابنته بعد أن أصيبت بلدغة عقرب، ما تسبب في وفاتها أثناء محاولة إسعافها بمستشفى أخميم المركزي.