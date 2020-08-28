بث مباشر.. عودة اجتماعات الصلاة يوم الجمعة بالكنيسة الإنجيلية

عادت اجتماعات الصلاة إلى الكنائس الإنجيلية، اليوم الجمعة، بعد توقف دام أكثر من 5 أشهر في ظل إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد؛ لتدق أجراس الكنائس، ويرفع الكهنة البخور من جديد.

وقالت الكنيسة الإنجيلية، إن قرار رئيس الطائفة بمصر الدكتور القس أندريه زكى، بعودة العبادة الجماعية لجميع أيام الأسبوع، يأتى فى إطار خطة عودة العبادة الجماعية فى جميع الكنائس الإنجيلية بمصر، والتي تقرر عودتها تدريجيًا من 3 أغسطس الجاري، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية، والموضحة في تعليمات الموقع الرسمي وصفحات رئاسة الطائفة الإنجيلية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس الإنجيلية: "يجب الانتباه واتخاذ الحذر في الفترة المقبلة؛ لتجنب أي إصابات جديده لفيروس كورونا، ونشكر الله من أجل عودة العبادة الجماعية، ونصلي أن يحفظ الله مصر قيادة وشعبا".

وشهدت الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بوسط القاهرة، اجتماع العائلة التي تدور حول عنوان "الخطية"، برئاسة الدكتور القس سامح موريس راعي الكنيسة.