مصطفى قمر في ختام مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

تُختَتم غدا فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر، والذي قدمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.

ويشهد الختام تقديم حفل غنائي للنجم مصطفى قمر، في التاسعة مساء على المسرح المكشوف في المكتبة.

يذكر أن الدورة الـ18 من مهرجان الصيف الدولي والمهداة إلى روح الفنان محمود رضا، تقام في الفترة من 15 إلى 29 أغسطس على المسرح المكشوف هذا العام، وأكد الدكتور مصطفى الفقي أن مكتبة الإسكندرية حريصة على تقديم خدماتها الثقافية والفنية لجمهورها في اطار عودة الحياة الثقافية تدريجيا، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ويضم المهرجان هذا العام العديد من الفعاليات الفنية التي تشمل حفلات موسيقية ومسرح وسينما.