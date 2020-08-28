"الإنجيلية" تتخذ 19 إجراء لعودة اجتماعات الصلاة يوم الجمعة

عادت اليوم الجمعة، اجتماعات الصلاة إلى الكنائس الإنجيلية، بعد توقف دام أكثر من 5 أشهر في ظل إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، لتدق أجراس الكنائس ويرفع الكهنة البخور من جديد.

وقالت الكنيسة الإنجيلية إن قرار رئيس الطائفة بمصر الدكتور القس أندريه زكى، بعودة العبادة الجماعية لجميع أيام الأسبوع، يأتى فى إطار خطة عودة العبادة الجماعية فى جميع الكنائس الإنجيلية بمصر، والتى تقرر عودتها تدريجياً من 3 أغسطس الجارى، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الواردة فى توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية، والموضحة فى تعليمات الموقع الرسمى وصفحات رئاسة الطائفة الإنجيلية على وسائل التواصل الاجتماعى.

وإجراءات عودة الصلوات بالكنيسة الإنجيلية تشمل:

- التحكم في عدد الحاضرين للصلاة داخل الكنائس.

- إقامة أكثر من اجتماع عام بنفس الخدمة وفقرات العبادة حسب ظروف كل كنيسة.

- ضرورة أن يكون هناك وقت كافٍ بين الاجتماعات، لإعطاء الفرصة للقيام بإجراءات التعقيم.

- الالتزام بعدم المصافحة والقبلات، ومراعاة التباعد الاجتماعي أثناء الدخول والخروج.

- لا يمكن دخول أي شخص الاجتماع دون التعقيم وارتداء الكمامة.

- ضرورة تطهير دورات المياه قبل وبعد الاجتماع بصورة صحيحة.

- لا تزيد مدة الاجتماع عن ساعة بأي حال من الأحوال.

- تدريب عمال الكنيسة على كيفية التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

- يفضل في بداية الافتتاح عدم حضور كبار السن والأطفال وذوي الأمراض المزمنة والذين يعانون من أعراض مرضية -ومَن يخالطونهم- وأن يتعبدوا في بيوتهم.

- استخدام مواد المائدة التي تُستخدم لمرة واحدة فقط.

- إخلاء الكنيسة من السجاد، حيث إنه يصعب تطهيره بانتظام، مع وضع دواسة مبللة بالكلور في مدخل الكنيسة.

- يتم تعقيم الكنيسة قبل الاجتماع وبعده.

- يتوقف عدد الحضور على مساحة الكنيسة مع مراعاة أن تكون مسافة التباعد حوالي 2 متر، ويمكن أن يجلس أفراد الأسرة الواحدة متقاربين.

- يراعى عدم تشغيل أجهزة التكييف والمراوح في القاعات المغلقة، وإذا تطلَّب الأمر ذلك؛ يتم فتح النوافذ والأبواب لتجديد الهواء.

- عدم استخدام الكتب الورقية في العبادة، ويمكن استبدال ذلك بالموبايل وشاشات العرض.

- يتم تعقيم الآلات الموسيقية والصوتية قبل وبعد الاجتماع.

- تقوم الكنيسة بتعيين شخص أو لجنة لمتابعة كل الإجراءات الخاصة بالأمان.

- تحتفظ كل كنيسة بسجل الحاضرين في كل اجتماع، حتى يمكن تتبع أثر العدوى، عند ظهور إصابات.

- يلتزم الرعاة بعدم الزيارات في هذه المرحلة مع الالتزام بكل ما يصدر عن الدولة من تعليمات بهذا الصدد.