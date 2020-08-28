رئيس وزراء اليابان: نعمل على تأمين لقاح ضد كورونا بحلول 2021

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الجمعة، أن بلاده تهدف إلى تأمين لقاح ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين بحلول النصف الأول من عام 2021.

جاء ذلك، وفق ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، خلال اجتماع حكومي لمناقشة مجموعة من الإجراءات ضد فيروس كورونا، الذي يسبب مرض الجهاز التنفسي كوفيد-19، بما في ذلك زيادة قدرة اليابان على الفحص المختبري لفيروس كورونا قبل موسم الأنفلونزا.

ومن المقرر أن تشمل الإجراءات الحكومية توسيع قدرة الاختبار في البلاد بشكل كبير لإجراء اختبارات جماعية على مقدمي خدمات الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية، الذين يشهدون ارتفاعًا في الإصابات الجديدة.

ومن المنتظر أن تراجع الحكومة إرشاداتها بشأن التوصية بدخول المستشفى لمرضى كوفيد-19 وإيلاء الأولوية لمن يعانون من أعراض حادة، ومطالبة أولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة أو بدون أعراض بالعزل الذاتي في المنزل أو في مرافق الإقامة المخصصة.