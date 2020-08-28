وزيرة الهجرة لـ"الوطن": تعزيز صلات الشباب بوطنهم هدف قومي

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الشباب من اهتمامات وزارة الهجرة، وهؤلاء الشباب هم مستقبل الدولة، موضحة أن الوزارة قامت بعمل العديد من المؤتمرات والجولات للجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج، لعودتهم إلى جذورهم، وهذه البرامج كانت بالتعاون مع وزارة الدفاع، وكانت تتضمن شرح تحديات الأمن القومي المصري، وخلال أزمة كورونا انتبهت الوزارة لشريحة جديدة وهم الطلبة المصريون بالخارج، والعائدون من الخارج ضمن رحلات العالقين، ووجدنا أن هؤلاء الطلبة غير مسجلين في قاعدة البيانات بالوزارة لأنهم يدرسون في الخارج على نفقتهم الخاصة، وبدأنا التواصل معهم، عن طريق "الزوم ميتينج".

وأوضحت مكرم، في تصريح خاص لـ "الوطن"، أن زيارة قصر البارون اليوم هي ثاني زيارة من ضمن فعاليات الهجرة للطلبة الدارسين في الخارج، وتأتي ضمن البرنامج الذي تقدمه الدولة للشباب المصري الدارسين بالخارج؛ لتعزيز صلتهم بالوطن، ويعتبر هدف قومي، وللاستفادة من المهارات والعلوم التي اكتسبوها خلال دراستهم في مختلف الدول، مشيرة إلى أن هؤلاء الشباب هم خير سفراء لمصر في الخارج، لما لهم من فرص كبيرة في التواصل مع شباب في أعمارهم من مختلف الجنسيات، وكذا داخل المجتمعات الخارجية التي يعيشون فيها ويدرسون بها، للحديث عن الدولة المصرية والترويج لها.

وأضافت مكرم، إلى أن البرنامج يعتمد على الطلبة الدارسين في الخارج، الذين لم يسجلوا بياناتهم، وبداية هذا البرنامج كانت الأسبوع الماضي فقط، بعدما شاهد الطلبة الأفلام الوثائقية وشرحنا لهم دور الأكاديمية الوطنية للتدريب، وعرضنا عليهم مجموعة من الأسئلة تتضمن الصعوبات التي واجهوها في الخارج، وكيف يرون الصورة السلبية المنتشرة عن الدولة من خلال موقعة في الجامعة التي يدرس بها، ونحن منتظرون إجاباتهم، وعلى أساسها سيتم نشر البرنامج على مستوى كبير، والبرنامج سيقتصر فقط على الطلبة الدارسين بالخارج، كما أن الاستفادة من شريحة الشباب في الخارج ستكون إضافة حقيقية للدولة، ومعرفتهم أهمية دور الأكاديمية، فهي أفضل وأصلح مكان في الدولة لرؤية التغير الذي تشهده مصر خلال الفترة الراهنة.