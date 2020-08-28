رئيس جامعة مطروح يعلن زيادة عدد المقبولين هذا العام بنسبة 400%

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، زيادة الأعداد المقبولة من مكتب التنسيق هذا العام بنسبة 400% عن الأعوام الماضية.

وقال النجار، اليوم، لـ"الوطن"، إننا طورنا المدينة الجامعية في فرع الجامعة بفوكه منها مدينة للبنين وأخرى للبنات تتسع لـ70 طالبا وطالبة، من خارج محافظة مطروح، بخلاف المدينة الجامعية الجديدة الجاري إنشاؤها والتي تسع أعداد كبيرة، مؤكدا تطوير المطاعم والمطابخ.

وأضاف النجار أنهم يجرون تدريبا لجميع الكوادر في الجامعة، حيث لديهم 150 عضو هيئة تدريس، و3300 طالب حالي على مستوى الجامعة، كما تهتم الجامعة بالتعليم الهجين، والذي يجمع بين التعليم الإلكتروني عن بعد والتعليم التقليدي، مؤكدا الحرص على تطبيق المركزية للجداول للطلاب في جميع أقسام الكليات والبالغ عددهم 11 كلية.