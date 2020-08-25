رئيس جامعة مطروح لـ"الوطن": 2 مليار جنيه تكلفة الإنشاءات بالمجمع الجديد

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، إن تكلفة الإنشاءات الجديدة في الجامعة بالمجمع الجديد فى الكيلو 9 شرق مدينة مرسى مطروح، بلغت 2 مليار جنيه.

وأضاف "النجار"، اليوم، فى تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الجامعة تكثف جهودها خلال الفترة الحالية لسرعة استكمال جميع المنشآت، مشيرًا إلى زيادة عدد العمالة من البنائين، حيث بلغ عددهم في المبنى الواحد 80 فردًا، لإنهاء مبنى المدرجات والفصول، بإجمالى 100 فصل و12 مدرجًا طلابيًا، حيث يسع المدرج الكبير لما يقرب من 1000 طالب.

ولفت رئيس الجامعة إلى إنشاء 120‬ غرفة لأعضاء هيئة التدريس، ومكتب مركزي لشؤون أعضاء هيئة التدريس، ومكتب مركزي لشؤون الطلاب، ومكتب لشؤون الدراسات العليا.

وذكر "سنعمل في النظام التعليمي في المدرجات والفصول لجميع كليات وأقسام الجامعة، بنظام جدول لجميع الأقسام للتناوب على حضور المحاضرات بها".

وأشار "النجار" إلى أنه يُجرى حاليًا إنشاء ملاعب رياضية وصالة مغطاة، ومدينة جامعية بنين ومدينة للبنات، ومن المقرر الانتهاء من الإنشاءات فى الجامعة قبل العام الدراسي 2021 / 2022.

ولفت أن ميزانية الجامعة زادت وأصبحت تتناسب مع حجم الجامعة وكلياتها الإحدى عشر، حتى بلغت العام الحالي 400 مليون جنيه، بعد أن كانت العام الماضى 261 مليونًا، فى ظل الدعم الكامل من القيادة السياسية لجامعة مطروح، بهدف الارتقاء بالجامعة، وتعليم جميع الأجيال فى مطروح تعليمًا جامعيًا، والاهتمام بالبحث العلمي إضافة إلى المشاركة المجتمعية.