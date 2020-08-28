19 إصابة بكورونا بالمنيا خلال يومين و20 يتلقون العلاج بعزل ملوي

أعلنت مصادر طبية في المنيا، عن تسجيل 19 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على مدار 48 ساعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات الاشتباه والعزل والحجر الطبي لتلقي العلاج.

فيما أعلن مستشفى العزل الطبي بملوي عن تعافي مصاب واحد، واستمرار علاج 20 حالة داخل أقسام الرعاية.

واستعدت محافظة المنيا لمواجهة الموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا، بعقد تدريبات للفرق الطبية لتنشيط المعلومات المتعلقة بالمرض، وشرح الإجراءات الوقائية والاحترازية، وطرق مكافحة العدوى والوقاية منها، لضمان عدم انتقال المرض بين العاملين بالرعاية الصحية، أو المرضى الآخرين وغيرهم داخل مرافق الرعاية الصحية، ضمن الإجراءات الاحترازية للمكافحة، لضمان جاهزية الفرق الطبية لمواجهة أي مستجدات للجائحة.

وأوضح الدكتور علي قاسم، مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، إنه تم تنشيط المعلومات المتعلقة بمرض كورونا، والتدريب على الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات مكافحة العدوى والوقاية منها، لضمان عدم انتقال المرض إلى العاملين أو المرضى، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للمكافحة، لضمان جاهزية الفرق الطبية لمواجهة أي مستجدات لجائحة كورونا.