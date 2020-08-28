نبيل الدسوقي في ذكرى رحيله.. أشهر مشخصاتي في الدراما بالقرن الـ20

هو "إحسان"، الزوج الطيب المغلوب على أمره، و"الخواجة صروف" الذي يعرف كل خبايا اليهود ويساعد في تهريب أموالهم من مصر في الخمسينات، والمحامي أنيس الذي يتصدى لألاعيب فضة المعداوي.. هو مشخصاتي استطاع بجدارة تأدية مختلف الأدوار التي جمعت بين الطيبة والشر، جعلت الجمهور يرتبط به ويحفظ ملامحه التي يستطيع تطويعها حسب الدور، ليصبح الفنان نبيل الدسوقي، أحد أشهر ممثلي الدراما التليفزيونية في القرن الماضي.

في مثل هذا اليوم 28 أغسطس من عام 1995 رحل عن عالمنا الفنان نبيل الدسوقي وهو في السبعينيات من عمره، تاركًا إرثًا فنيًا اقترب من الـ 150 عملا فنيا ما بين دراما وسينما ومسرح، بعد رحلة عطاء فني بدأها بالمسرح القومي، لينتقل بعدها في ستينات القرن الماضي إلى التليفزيون.

"أنا تقولي إحسان حاف يا عبدالبديع؟.. غلطة يا ست إحسان ومش هتتكرر تاني"، أحد المشاهد التي ما زالت عالقة أذهان المشاهدين، والتي جمعت بين الفنانة رجاء حسين، ونبيل الدسوقي، من خلال أحداث مشاهد مسلسل الشهد والدموع، للكاتب أسامة أنور عكاشة، والمخرج محمد عبدالحافظ، وجسد "الدسوقي" شخصية الزوج الطيب الذي دائمًا يطيع زوجته ويُلقبها بـ "الست إحسان".

"ليفي يا حبيبي".. "عايز حاجة يا خويا.. شالوم يا حبيبي"، من أشهر الكلمات التي حفظها الجمهور للفنان نبيل الدسوقي خلال تجسيده شخصية الخواجة صروف، بمسلسل رأفت الهجان، أمام محمود عبدالعزيز، وقصة صالح مرسي، وإخراج يحيى العلمي.

وفي مسلسل الراية البيضا، أمام سناء جميل "فضة المعداوي"، وجميل راتب "مفيد أبوالغار"، للكاتب أسامة أنور عكاشة، والمخرج محمد فاضل، جسد نبيل الدسوقي شخصية المحامي أنيس، الذي يقف بجوار "أبوالغار" ويدعمه في الحرب التي شنتها ضده المعلمة فضة من أجل الاستيلاء على فيلا أبوالغار، وفي الوقت نفسه يخشاها ويخاف من غدرها.

استمر إبداع نبيل الدسوقي في عالم الدراما، حيث قدم عددا من المسلسلات المهمة منها، مسلسل أرابيسك وتجسيده شخصية الحاج يوسف النعماني، ومسلسل الزيني بركات وتجسيده شخصية السلطان سليم، ومسلسل الفرسان وتجسيده شخصية العم عارف، ومسلسل السقوط في بئر سبع وتجسيده شخصية ديفيد بن جوريون، بخلاف "بوابة الحلواني، عمر بن عبدالعزيز، ليالي الحلمية الجزء الرابع، الشوارع الخلفية، عصفور النار".

وفي السينما، شارك نبيل الدسوقي في عدد من الأفلام منها "ليلة بكى فيها القمر" أمام صباح وحسين فهمي، و"البؤساء" مع فريد شوقي وعادل أدهم، ومع نور الشريف قدم "الرغبة" و"قلب الليل"، وأمام سعاد حسني ومحمود ياسين قدم "على من نطلق الرصاص".