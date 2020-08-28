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محمود مسلم

"القوى العاملة" توفر 2700 فرصة عمل بـ 15 شركة

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الوطن
11:51 ص | الجمعة 28 أغسطس 2020
محمد سعفان

محمد سعفان

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، توفير 2700 فرصة عمل في 15 شركة، اعتبارًا من بعد غد الأحد، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تصل إلى 2500 جنيه في بعض المهن، فضلا عن توفير مواصلات وسكن للمغتربين.

وقال الوزير: إن مديرية القوى العاملة بالقاهرة، وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص المطلوبة تتمثل في محاسبين، وصيادلة ذكور، ومساعد صيدلي، ومهندسين إنتاج، وفني صيانة، وميكانيكي ومندوب مبيعات، وسائق، وشيف تقطيع، وأخصائي تسويق، ومندوبين توصيل، وعمال يومية، وأمن، وعمال مخازن، وسائق جامبو.

وفي نفس السياق، أشار محمد طه مدير المديرية إلى أن المهن المطلوبة تتمثل أيضا في مهندسين صيانة ، وجودة، وتعبئة، وتغليف، وعمال خياطة، وقص، وتعبئة، وسويتش، ومغسلة.

وأوضح مدير المديرية أنه على من يرغب شغل هذه الوظائف التوجه لمقر الشركات الطالبة لهذه الفرص و الموضحة في الجداول المرفقة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، مؤكدا أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، منوها بأنه تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريًا بفرص العمل التي تم تعيينها.

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